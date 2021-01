CorSport, Ribery punta il Napoli, vuole esserci: insegue il 150° gol in carriera

Franck Ribery ci prova: sta facendo di tutto per essere a disposizione domenica contro il Napoli e quel gol in allenamento, ieri, è il miglior biglietto da visita. Ieri a metterci un pizzico di gas ci ha pensato lo stesso FR7. Il video della rete segnata in partitella, a campo ridotto, rilanciato dai canali social del club, ha riacceso l’interruttore dell’entusiasmo. A Torino, contro la Juventus, è stato lui a trascinare la squadra, lui ad innescare Vlahovic in occasione del gol del vantaggio. Contro un’altra big del campionato italiano, adesso, spera davvero di poter offrire il bis.

Vuole festeggiare il primo gol stagionale – che sarebbe poi il numero 150 della carriera in tutte le competizioni di club e interrompere così un digiuno che dura da oltre 200 giorni. Franck dal canto suo non aspetta altro se non di dare battaglia. E’ l’uomo della rete in trasferta, e sopratutto contro le big. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, KOUAME, IL TORINO HA OFFERTO 16 MILIONI + 2 DI BONUS IN PRESTITO CON OBBLIGO: “NO” DELLA FIORENTINA