Tuttosport, Kouame, il Torino ha offerto 16 milioni + 2 di bonus in prestito con obbligo: “no” della Fiorentina

Il Torino ha alzato l’offerta economica alla Fiorentina per Kouame. E lo ha fatto in modo netto, significativo. Punto primo: riscatto obbligatorio. Significa nei fatti un acquisto post-datato ma sicuro, garantito, dopo una prima fase in prestito oneroso. Morale: pochi soldi dovrebbero uscire ora, molti di più invece a fine stagione, ma comunque alla fine dovranno essere versati tutti, al massimo con una terza tranche nel 2022. Il salto in alto qualitativo, nella categoria della concretezza, balza agli occhi. Ma adesso il salto in alto si è persino trasformato in un salto con l’asta. Alla voce “cifre”. Offerta aumentata sino a quota 16 milioni. Con in aggiunta un paio di milioni di bonus legati al rendimento dell’ivoriano. E la Fiorentina? Ha detto no. Il club granata ci riproverà di sicuro: ma cambierà mai idea, la Viola? No. O forse sì ma eventualmente soltanto in due casi: un’offerta ancor più pesante e, contestualmente la possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante più gradito a Prandelli. Lo riporta Tuttosport.

