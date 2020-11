CorSport, Ribery pronto a fare il “fenomeno”: il francese ha una voglia matta del primo gol al Franchi

Prandelli per domenica prossima deve affidarsi a chi può fare la differenza. Ribery, che il tecnico ha chiamato affettuosamente “mariolo” nel giorno della sua presentazione, è già pronto ad accaparrarsi un nuovo appellativo da parte di Cesare che non vede l’ora di chiamarlo “fenomeno” che poi era proprio quel soprannome di Mutu ai tempi del primo Prandelli.

Franck ha lavorato per tutta la settimana al centro sportivo con il nuovo tecnico, hanno cominciato a capire cosa possono darsi reciprocamente. E la sfida con il Benevento è ormai dietro l’angolo. C’è ancora bisogno del suo sprint per tornare alla vittoria che manca ai viola dal 25 ottobre, per riprendere quota in classifica e un po’ di morale dopo alcune delusioni e il conseguente esonero di Beppe Iachini. Adesso alla sua seconda stagione in viola la voglia matta di un gol nello stadio di casa sta crescendo e il Benevento potrebbe essere l’occasione giusta per farlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

