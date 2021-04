Ribery, l’offerta della Fiorentina: rinnovo a 2 milioni per un anno ma non più titolare inamovibile

Ribery in questi giorni ha avuto anche più di un contatto con il presidente Commisso. Ha il contratto in scadenza ma il campione francese ha tranquillizzato la società: in questo momento lui ha in testa solo e soltanto la salvezza della Fiorentina. Quando il risultato sarà centrato allora le due parti si incontreranno. La società viola è disposta a rinnovare di un anno e mezzo il contratto ma dimezzando l’ingaggio e soprattuto chiedendo a Franck la disponibilità ad accettare un ruolo non da titolare inamovibile in tutte le partite. Dunque, Ribery entrerà in questa nuova dimensione del suo percorso o andrà a chiudere la sua carriera altrove? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

