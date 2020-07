Franck Ribery ha prontamente risposto in un post Instagram di Sebastien Frey.

“Fratello mio, grazie. Tu mi conosci e sai da dove vengo, non sono il tipo che fa marcia indietro. Faccio quello che dico, piacere a tutti non è possibile. Nel frattempo ho indossato gli scarpini, dalla mia parte ho i veri tifosi e la città, il resto poco importa. La verità è che ho firmato per la Viola, e sarò Viola per sempre”.