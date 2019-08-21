Ribery: "La Fiorentina è un grande club e Firenze è una città bella. Da una settimana..."

Appena sceso dall'aereo a Peretola il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery ha rilasciato queste dichiarazioni:"Sono venuto qui con la mia famiglia: facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già par...

Appena sceso dall'aereo a Peretola il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Sono venuto qui con la mia famiglia: facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già parlato una settimana con le persone della Fiorentina, ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto".