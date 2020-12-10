Ribery in crisi? In allenamento segna un gol meraviglioso dopo un dribbling. Palla all'incrocio. Il video
Un gol semplicemente da urlo, quello realizzato da Franck Ribery in allenamento in vista della partita contro l'Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2020 18:24
Franck Ribery non sta vivendo un bel momento, le sue prestazioni sono sotto le aspettative. In allenamento però, a tre giorni dalla partita contro l'Atalanta, ha segnato un gol meraviglioso, dribbling e palla all'incrocio dei pali. Ecco il video postato dalla pagina della Fiorentina
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