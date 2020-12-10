Labaro Viola

Ribery in crisi? In allenamento segna un gol meraviglioso dopo un dribbling. Palla all'incrocio. Il video

Un gol semplicemente da urlo, quello realizzato da Franck Ribery in allenamento in vista della partita contro l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2020 18:24
Ribery in crisi? In allenamento segna un gol meraviglioso dopo un dribbling. Palla all'incrocio. Il video - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Video
Fiorentina
Primo Piano
Ribery
Condividi

Ribery in crisi? In allenamento segna un gol meraviglioso dopo un dribbling. Palla all'incrocio. Il video

Franck Ribery non sta vivendo un bel momento, le sue prestazioni sono sotto le aspettative. In allenamento però, a tre giorni dalla partita contro l'Atalanta, ha segnato un gol meraviglioso, dribbling e palla all'incrocio dei pali. Ecco il video postato dalla pagina della Fiorentina

LEGGI ANCHE, COMMISSO FA CHIUDERE UNA PAGINA SATIRICA SULLA FIORENTINA A SUO NOME

https://www.labaroviola.com/commisso-fa-chiudere-la-pagina-satirica-sulla-fiorentina-a-suo-nome/123533/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok