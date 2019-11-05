Ribery ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un fastidio al ginocchio. Sarà ancora fuori per squalifica

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Franck Ribery è da un paio di settimane che si allenava a ritmo ridotto per un fastidio al ginocchio sorto in concomitanza alla squalifica di 3 giornate....

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Franck Ribery è da un paio di settimane che si allenava a ritmo ridotto per un fastidio al ginocchio sorto in concomitanza alla squalifica di 3 giornate. Da ieri il campione francese è tornato in gruppo, a Cagliari non ci sarà perchè sconterà l'ultimo turno di stop.