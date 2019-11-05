Labaro Viola

Ribery ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un fastidio al ginocchio. Sarà ancora fuori per squalifica

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Franck Ribery è da un paio di settimane che si allenava a ritmo ridotto per un fastidio al ginocchio sorto in concomitanza alla squalifica di 3 giornate....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2019 10:42
Ribery ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un fastidio al ginocchio. Sarà ancora fuori per squalifica -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Cagliari
Ribery
Condividi

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Franck Ribery è da un paio di settimane che si allenava a ritmo ridotto per un fastidio al ginocchio sorto in concomitanza alla squalifica di 3 giornate. Da ieri il campione francese è tornato in gruppo, a Cagliari non ci sarà perchè sconterà l'ultimo turno di stop.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok