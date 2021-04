Ribery è la garanzia salvezza della Fiorentina: l’arma in più per colpire De Zerbi

Ribery prima vuole spazzare via i fantasmi di questa complicata stagione. E’ questione d’orgoglio, anche perchè quel rosso rimediato contro il Genoa non gli è andato giù. Ribery, la sua imprevedibilità dovrà diventare il passe-partout per scacciare via la paura e tornare a muovere, con grande fretta, la classifica. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RIBERY, L’OFFERTA DELLA FIORENTINA: RINNOVO A 2 MILIONI PER UN ANNO MA NON PIÙ TITOLARE INAMOVIBILE