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Ribery furioso con Montella al momento della sostituzione, i due si dovranno chiarire

Stadio ritorna sul cambio di ieri sera,  Ribery non ci sta e reagisce furibondo, chiedendo insistentemente: «Perché, perché?». Una reazione come non si è mai vista. Una frattura fra l’amatissimo Franc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 12:05
Ribery furioso con Montella al momento della sostituzione, i due si dovranno chiarire -
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Stadio ritorna sul cambio di ieri sera,  Ribery non ci sta e reagisce furibondo, chiedendo insistentemente: «Perché, perché?». Una reazione come non si è mai vista. Una frattura fra l’amatissimo Franck e l’allenatore. Una polemica che avrà bisogno di un chiarimento, anche perché tutto viene visto in diretta, amplificato dalla immagini che sottolineano il gesticolare di Ribery che si sfoga con tutti, a fine gara anche con il collaboratore arbitrale e con i collaboratori di Montella e che finisce con un provvedimento che Guida gli infligge nel tunnel: cartellino rosso.

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