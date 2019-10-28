Ribery furioso con Montella al momento della sostituzione, i due si dovranno chiarire

Stadio ritorna sul cambio di ieri sera, Ribery non ci sta e reagisce furibondo, chiedendo insistentemente: «Perché, perché?». Una reazione come non si è mai vista. Una frattura fra l’amatissimo Franc...

Stadio ritorna sul cambio di ieri sera, Ribery non ci sta e reagisce furibondo, chiedendo insistentemente: «Perché, perché?». Una reazione come non si è mai vista. Una frattura fra l’amatissimo Franck e l’allenatore. Una polemica che avrà bisogno di un chiarimento, anche perché tutto viene visto in diretta, amplificato dalla immagini che sottolineano il gesticolare di Ribery che si sfoga con tutti, a fine gara anche con il collaboratore arbitrale e con i collaboratori di Montella e che finisce con un provvedimento che Guida gli infligge nel tunnel: cartellino rosso.