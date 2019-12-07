Ribery e Pezzella: Procede spedito il loro recupero. Contro l'Inter ci saranno

Intanto arrivano buone notizie per tutti i tifosi viola dall'infermeria. Il recupero di Ribery e Pezzella procede spedito. Controllo più che positivo secondo il professor Spinelli dopo la visita di co...

Intanto arrivano buone notizie per tutti i tifosi viola dall'infermeria. Il recupero di Ribery e Pezzella procede spedito. Controllo più che positivo secondo il professor Spinelli dopo la visita di controllo ad una settimana di distanza dall’intervento allo zigomo del capitano argentino, tanto che staff tecnico e staff medico devono tenere a freno i calciatori confortati dai test che offrono sempre maggiori garanzie di giorno in giorno. Quasi improbabile una loro convocazione per Torino, è altrettanto certa la loro presenza in campo contro l’Inter che arriva al Franchi domenica prossima. A riportarlo è il Corriere dello Sport.