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Ribery e l'amore per la Curva Fiesole, a fine partita il fenomeno va dai tifosi viola (FOTO)

Franck Ribery e il suo grande rapporto con la Curva Fiesole. Anche oggi, al termine della partita, il fenomeno francese è andato sotto la curva per prendere cori e complimenti, al contrario il giocato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 17:13
Ribery e l'amore per la Curva Fiesole, a fine partita il fenomeno va dai tifosi viola (FOTO) - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Franck Ribery e il suo grande rapporto con la Curva Fiesole. Anche oggi, al termine della partita, il fenomeno francese è andato sotto la curva per prendere cori e complimenti, al contrario il giocatore viola ha mostrato il premio come miglior giocatore della Serie A nel mese di settembre. Ecco le foto targate Labaroviola

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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