Ribery e l'amore per la Curva Fiesole, a fine partita il fenomeno va dai tifosi viola (FOTO)
Franck Ribery e il suo grande rapporto con la Curva Fiesole. Anche oggi, al termine della partita, il fenomeno francese è andato sotto la curva per prendere cori e complimenti, al contrario il giocato...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 17:13
Franck Ribery e il suo grande rapporto con la Curva Fiesole. Anche oggi, al termine della partita, il fenomeno francese è andato sotto la curva per prendere cori e complimenti, al contrario il giocatore viola ha mostrato il premio come miglior giocatore della Serie A nel mese di settembre. Ecco le foto targate Labaroviola