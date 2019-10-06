Ribery e l'amore per la Curva Fiesole, a fine partita il fenomeno va dai tifosi viola (FOTO)

Franck Ribery e il suo grande rapporto con la Curva Fiesole. Anche oggi, al termine della partita, il fenomeno francese è andato sotto la curva per prendere cori e complimenti, al contrario il giocato...

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2019 17:13

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi