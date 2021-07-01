Ribery: “Difficile dire addio, ho sempre dato il 100% Mi sarebbe piaciuto restare”
L’addio di Ribery alla Fiorentina “Mi mancherete molto”
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2021 22:00
La Fiorentina questa mattina con un post sui suoi canali ufficiali ha salutato Franck Ribery, il contratto è scaduto ieri, 30 giugno. Niente rinnovo per il campione francese. Ecco il saluto di Ribéry in un post su Instagram:
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