Ribery: “Devo trovare una soluzione con la Fiorentina per restare. Ho sentito Gattuso, un grande”

Franck Ribery, campione della Fiorentina, ha giocato alla partita del cuore, dando spettacolo e regalando diverse perle tra assist e gol. Queste le sue parole al momento del cambio:

“Per me è sempre un piacere essere un campo di calcio, mi sento un bambino quando gioco, qui ho trovato tante persone fantastiche. Io nella nazionale cantanti? Io canto la canzone per Luca Toni, un numero uno vero, con lui ho passato 3 anni bellissimi. L’Italia mi ama? Anche io amo l’Italia, sono contento di giocare in Italia, sono contento di giocare nella Fiorentina, adesso troviamo una soluzione per continuare nella Fiorentina. Ho sentito Gattuso, sono contento per la città e per la società. Gattuso per me è un grande campione oltre che un grande allenatore”

FREY ESULTA: “ALLA FIORENTINA AVEVAMO BISOGNO DI UNO COME TE”