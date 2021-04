Ribery, Commisso al suo ritorno affronterà il tema rinnovo: mai chiusa la porta ad una permanenza

Franck Ribery, non ha mai perso entusiasmo e il suo obiettivo, prima del rosso diretto, era quello di caricarsi la squadra sulle spalle per portarla il prima possibile alla salvezza. Anche per questo la sua espulsione è pesante e fa riflettere. Quando Commisso tornerà a Firenze verrà affrontato anche il discorso relativo al suo futuro. Ribery non ha mai chiuso la porta a un eventuale prolungamento e la Fiorentina potrebbe discuterne, chiaramente abbassando l’ingaggio attuale. Se stimolato dalla nuova programmazione tanto annunciata dal presidente viola, insomma, potrebbe rimanere. La Fiorentina però dovrà pensare anche al post Ribery. Lo scrive Repubblica.

