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Retroscena Repubblica, Corvino ha scartato Zaniolo per far posto a Maganjic, pagato 900 mila euro

Questo ciò che scrive questa mattina Repubblica su Zaniolo e la Fiorentina:"Fretta che ha avuto invece la Fiorentina lasciandolo andar via gratis nell’agosto 2016. Una pratica diffusa, in Italia: nel...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 11:22
Retroscena Repubblica, Corvino ha scartato Zaniolo per far posto a Maganjic, pagato 900 mila euro -
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Questo ciò che scrive questa mattina Repubblica su Zaniolo e la Fiorentina:

"Fretta che ha avuto invece la Fiorentina lasciandolo andar via gratis nell’agosto 2016. Una pratica diffusa, in Italia: nel suo caso, il neo ds Corvino voleva far posto nella Primavera al coetaneo Maganjic, croato preso per 900mila euro dall’Hajduk Spalato."

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