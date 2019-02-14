Retroscena Repubblica, Corvino ha scartato Zaniolo per far posto a Maganjic, pagato 900 mila euro
Questo ciò che scrive questa mattina Repubblica su Zaniolo e la Fiorentina:"Fretta che ha avuto invece la Fiorentina lasciandolo andar via gratis nell’agosto 2016. Una pratica diffusa, in Italia: nel...
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 11:22
Questo ciò che scrive questa mattina Repubblica su Zaniolo e la Fiorentina:
"Fretta che ha avuto invece la Fiorentina lasciandolo andar via gratis nell’agosto 2016. Una pratica diffusa, in Italia: nel suo caso, il neo ds Corvino voleva far posto nella Primavera al coetaneo Maganjic, croato preso per 900mila euro dall’Hajduk Spalato."