Retroscena Pezzella, era vicinissimo all'Inter poi il sorpasso della Fiorentina per colpe delle cessioni neroazzurre

Dopo lo scippo non andato a buon fine su Emre Mor, la Fiorentina ha avuto la sua rivincita sul mercato con il difensore argentino

Oggi German Pezzella, difensore centrale argentino classe 1991, è un giocatore della Fiorentina: il club viola lo ha prelevato qualche giorno fa dal Real Betis con la formula del prestito annuale, fino a giugno del 2018, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Ma sull’ex calciatore del River Plate c’è stato anche il forte interessamento, negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, dell’Inter. Il direttore tecnico Walter Sabatini e l’allenatore Luciano Spalletti conoscono molto bene il centrale, per averlo seguito spesso nella Liga spagnola. Contatti, sondaggi e ammiccamenti, secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, c’erano anche stati nel corso di questo mercato, ma poi la dirigenza nerazzurra ha tergiversato, ha temporeggiato, perché presa dalle cessioni e da altri obiettivi nel ruolo. E, a questo proposito, come avevamo sottolineato una decina di giorni fa, ci sarebbe dovuto essere un incontro, poi tramutatosi in contatto telefonico, tra l'entourage del giocatore e i dirigenti nerazzurri, nel post-gara di Lecce, dopo l'amichevole proprio tra Inter e Real Betis: e proprio in quel contatto si è dovuta registrare la fase di stallo, con la Fiorentina che ha poi messo la freccia.

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