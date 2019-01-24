Retroscena, la Fiorentina e l'offerta per Castagne, ma l'Atalanta ha rifiutato, il motivo...
Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schirà nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto un'offerta di 1 milioni per il prestito oneroso con riscatto a 7 milioni per i...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2019 16:25
Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schirà nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto un'offerta di 1 milioni per il prestito oneroso con riscatto a 7 milioni per il terzino destro classe 95 Castagne, offerte rifiutata per volere del tecnico bergamasco Gasperini. Ecco il tweet del giornalista