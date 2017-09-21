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Retroscena Corriere dello Sport su Chiesa, ha giocato con il mal di stomaco contro la Juventus

Ecco spiegato anche il motivo della pillola presa nel corso della gara dopo che l'arbitro aveva fermato il gioco proprio per il suo malessere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2017 08:11
Retroscena Corriere dello Sport su Chiesa, ha giocato con il mal di stomaco contro la Juventus -
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Federico Chiesa contro la Juventus ha giocato con un fastidioso mal di stomaco. Ecco spiegato anche la pillola presa nel corso della gara dopo che l'arbitro aveva fermato il gioco proprio per il malessere del classe 97 viola, scena poi puntualmente ripresa ed evidenziata anche dalle telecamere.

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