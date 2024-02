Restyling Franchi partito, rimosso il tabellone in Ferrovia. I lavori andranno avanti fino al 31 dicembre 2026

Il restyling dello stadio “Artemio Franchi” è iniziato. Ieri mattina i lavori propedeutici hanno preso il via con la rimozione del vecchio tabellone in Curva Ferrovia. Il primo passo di una serie di opere di ristrutturazione che coinvolgeranno tutto l’impianto. E che andranno avanti fino al 31 dicembre 2026, come previsto per i fondi stanziati. «Si tratta del primo intervento del progetto e si prevede di concludere questa fase entro metà marzo, dopo di che inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto stadio». Così il comune di Firenze in una nota, dove ha specificato di aver cominciato volutamente sottotono, senza eventi ufficiali, per rispetto del dolore causato in città dal crollo del cantiere del supermercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

