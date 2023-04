Non c’è un grande ottimismo: la Commissione europea potrebbe davvero ritirare i finanziamenti Prr per la ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze (in ballo anche risorse per Venezia).Qualora accadesse, il governo potrebbe scendere in campo trovando risorse nelle pieghe del bilancio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO