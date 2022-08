Restyling Franchi, a gennaio l’ultima Conferenza dei servizi, entro fine 2023 l’appalto dei lavori

Scrive il Corriere Fiorentino, la giunta di Palazzo Vecchio approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Franchi. Un passaggio tecnico ma che il sindaco Nardella definisce come “un paso avanti fondamentale che arriva in tempi rapidi”. Si tratta di una delibera che consentirà di passare, entro gennaio 2023, dall’attuale progetto preliminare al progetto definitivo e di far aprire da quel momento, la nuova Conferenza dei servizi.

Così secondo le previsioni, a marzo la Conferenza sarà chiusa e entro luglio 2023 dovrebbe arrivare all’appalto integrato per l’aggiudicazione dei lavori e la progettazione esecutiva. A seconda della strada formale che Palazzo Vecchio sceglierà, si potrebbe scivolare al massimo a dicembre 2023.

