Resta l'interesse viola per Duncan. I neroverdi chiedono 20 milioni, la chiave potrebbe essere Simeone ma...
Secondo La Gazzetta di Modena il Sassuolo non ha fretta di cedere Alfred Duncan ma sta aspettando il miglior offerente. I neroverdi partono da una base di 20 milioni per il centrocampista ma né la Fio...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 11:58
Secondo La Gazzetta di Modena il Sassuolo non ha fretta di cedere Alfred Duncan ma sta aspettando il miglior offerente. I neroverdi partono da una base di 20 milioni per il centrocampista ma né la Fiorentina né il Siviglia hanno toccato questa quota. I viola per abbassare il costo del cartellino hanno valutato l'inserimento di una contropartita tanto che il Sassuolo ha pensato a Simeone che però non sembra gradire la destinazione emiliana.