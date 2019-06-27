Resta l'interesse viola per Duncan. I neroverdi chiedono 20 milioni, la chiave potrebbe essere Simeone ma...

Secondo La Gazzetta di Modena il Sassuolo non ha fretta di cedere Alfred Duncan ma sta aspettando il miglior offerente. I neroverdi partono da una base di 20 milioni per il centrocampista ma né la Fio...

Secondo La Gazzetta di Modena il Sassuolo non ha fretta di cedere Alfred Duncan ma sta aspettando il miglior offerente. I neroverdi partono da una base di 20 milioni per il centrocampista ma né la Fiorentina né il Siviglia hanno toccato questa quota. I viola per abbassare il costo del cartellino hanno valutato l'inserimento di una contropartita tanto che il Sassuolo ha pensato a Simeone che però non sembra gradire la destinazione emiliana.