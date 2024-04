Responsabilità doppia: per la Fiorentina e per il ranking, giovedì non si può sbagliare

La responsabilità è doppia: per la Fiorentina e per il ranking Uefa. Vincenzo Italiano giovedì in Conference League, a partire dalle scelte di formazione, non potrà sbagliare una mossa perché avrà i riflettori puntati addosso da parte dei tifosi della Fiorentina che cercano soddisfazioni nelle Coppe, ma anche di tutti coloro che sperano in un posto,in più nella prossima Champions League. Nella trasferta a Plzen contro il Viktoria servirà una rivoluzione, a cominciare dall’impatto sulla partita che l’allenatore si aspetta diverso da quello visto con la Juventus in campionato nel primo tempo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

