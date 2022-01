Residenti beffati, Fiorentina-Udinese non si gioca ma chiusure delle strade attivate

Per i residenti di Campo di Marte quella di ieri è stata una vera e propria beffa, nonostante fosse ormai chiaro che la partita tra Fiorentina ed Udinese non si sarebbe giocata, le strade sono state comunque chiuse e i varchi predisposti. Questo ha creato dunque disagi per i cittadini, costretti a parcheggiare altrove per una gara fantasma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

