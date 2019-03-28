Repubblica, Veretout non ha raggiunto nessun accordo con il Napoli. Tutta la verità
Questo è quello che scrive La Repubblica su Veretout e il Napoli:"Che il centrocampista della Fiorentina piaccia al club di Adl, non è un mistero. Ci aveva già provato a gennaio e, ora, è pronto per t...
Questo è quello che scrive La Repubblica su Veretout e il Napoli:
"Che il centrocampista della Fiorentina piaccia al club di Adl, non è un mistero. Ci aveva già provato a gennaio e, ora, è pronto per tornare alla carica. C’è chi parla addirittura di un’intesa di massima già raggiunta col giocatore. In realtà non siamo ancora a questo punto ma, di certo, l’interesse c’è. Inutile girarci attorno. Oggi, Jordan, è il gioiello viola per il quale le percentuali di addio sono più alte. «La mia ambizione è giocare la Champions», ha ammesso lui stesso qualche giorno fa in un’intervista a La Nazione."