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Repubblica, Veretout non ha raggiunto nessun accordo con il Napoli. Tutta la verità

Questo è quello che scrive La Repubblica su Veretout e il Napoli:"Che il centrocampista della Fiorentina piaccia al club di Adl, non è un mistero. Ci aveva già provato a gennaio e, ora, è pronto per t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2019 14:39
Repubblica, Veretout non ha raggiunto nessun accordo con il Napoli. Tutta la verità - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questo è quello che scrive La Repubblica su Veretout e il Napoli:

"Che il centrocampista della Fiorentina piaccia al club di Adl, non è un mistero. Ci aveva già provato a gennaio e, ora, è pronto per tornare alla carica. C’è chi parla addirittura di un’intesa di massima già raggiunta col giocatore. In realtà non siamo ancora a questo punto ma, di certo, l’interesse c’è. Inutile girarci attorno. Oggi, Jordan, è il gioiello viola per il quale le percentuali di addio sono più alte. «La mia ambizione è giocare la Champions», ha ammesso lui stesso qualche giorno fa in un’intervista a La Nazione."

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