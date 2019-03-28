Repubblica, Veretout non ha raggiunto nessun accordo con il Napoli. Tutta la verità

Questo è quello che scrive La Repubblica su Veretout e il Napoli:"Che il centrocampista della Fiorentina piaccia al club di Adl, non è un mistero. Ci aveva già provato a gennaio e, ora, è pronto per t...

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2019 14:39

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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