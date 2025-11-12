12 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Repubblica: “Vanoli intenzionato a tutelare Ranieri: il capitano non si tocca nonostante le critiche”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Repubblica: “Vanoli intenzionato a tutelare Ranieri: il capitano non si tocca nonostante le critiche”

Redazione

12 Novembre · 10:47

Aggiornamento: 12 Novembre 2025 · 10:47

TAG:

FiorentinaRanieriVanoli

Condividi:

di

Guai a chi, dall’esterno, mette in dubbio i suoi calciatori

Guai a chi, dall’esterno, mette in dubbio i suoi calciatori: critiche e miglioramenti saranno esclusivamente ad uso interno della Fiorentina ed altamente protetti. Paolo Vanoli è intenzionato a tutelare tutti iniziando con il proprio capitano, Ranieri, messo abbastanza nel mirino dalla critica per atteggiamenti e prestazioni. Il capitano non si tocca, il senso, simbolo di umiltà e voglia di lavorare: ovvio che poi le prestazioni stabiliranno le gerarchie tecniche e di conseguenza la titolarità, ma l’ombrello di salvaguardia è già stato aperto.

Purtroppo (dal punto di vista viola) durante la sosta l’allenatore non potrà lavorare con Pongracic ed un finalmente recuperato a pieno Comuzzo, impegnati con le Nazionali. Restano al Viola Park invece proprio Ranieri, Viti e Pablo Mari, oltre ai giovani Kouadio e Kospo. A prescindere dal sistema di gioco, rendere il pacchetto arretrato più sicuro e meno perforabile è assoluta priorità. Servirà tempo per sistemare la classifica e la politica scelta è quella dei piccoli passi. Dare una sistemata alla difesa è il primo da fare. Lo scrive Repubblica.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio