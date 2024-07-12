Repubblica: “Valentini, il tentennamento della Roma ha favorito la Fiorentina. Resta da capire quando arriverà” 

Valentini sarà il quinto calciatore argentino in rosa

Il legame con l'Argentina è sempre stato un capo saldo per Firenze, e adesso è più forte che mai. Valentini sarà con tutta probabilità il quinto argentino in rosa. Adesso resta da capire se arriverà adesso oppure a gennaio, con la prima opzione che sembra più percorribile pagando un indennizzo al al club di Riquelme.

Già lo scorso gennaio la viola e il Boca avevano cercato un accordo, ma niente da fare. Da lì Pradè ha continuato a seguirlo, e il tentennamento della Roma ha favorito i gigliati. Valentini sembra adatto per giocare come braccetto mancino di una difesa a 3, per lui oltre la Roma c'erano l'Udinese e il Salisburgo. Lo scrive Repubblica.