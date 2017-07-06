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Repubblica, tra oggi e domani incontro Corvino - Borja Valero. Sarà deciso il futuro dello spagnolo

Secondo il quotidiano il futuro di Borja Valero sarà deciso in questi due giorni. Ieri non è avvenuto il faccia a faccia per il troppo caos

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 09:28
Repubblica, tra oggi e domani incontro Corvino - Borja Valero. Sarà deciso il futuro dello spagnolo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si svolgerà domani il confronto fra Pantaleo Corvino e Borja Valero per decidere e chiarire il futuro dello spagnolo.
Il faccia a faccia era previsto già per la giornata di ieri, ma evidentemente dato il clima  si è preferito aspettare qualche ora prima di parlarsi. La vicenda andrà risolta oggi o al massimo domani poiché sabato inizierà il ritiro e servirà un clima sereno per ripartire.

La Repubblica

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