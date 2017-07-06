Repubblica, tra oggi e domani incontro Corvino - Borja Valero. Sarà deciso il futuro dello spagnolo

Secondo il quotidiano il futuro di Borja Valero sarà deciso in questi due giorni. Ieri non è avvenuto il faccia a faccia per il troppo caos

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2017 09:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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