Repubblica, tra oggi e domani incontro Corvino - Borja Valero. Sarà deciso il futuro dello spagnolo
Secondo il quotidiano il futuro di Borja Valero sarà deciso in questi due giorni. Ieri non è avvenuto il faccia a faccia per il troppo caos
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 09:28
Si svolgerà domani il confronto fra Pantaleo Corvino e Borja Valero per decidere e chiarire il futuro dello spagnolo.
Il faccia a faccia era previsto già per la giornata di ieri, ma evidentemente dato il clima si è preferito aspettare qualche ora prima di parlarsi. La vicenda andrà risolta oggi o al massimo domani poiché sabato inizierà il ritiro e servirà un clima sereno per ripartire.
La Repubblica