Repubblica, Terracciano pronto a tornare tra i pali: numeri alti, non da secondo portiere

Pietro Terracciano oggi difenderà i pali della Fiorentina. Negli ultimi anni spesso è stato chiamato in causa durante la stagione, e si è alternato con Dragowski che sarà assente per un mese circa. Il suo rendimento però non è per nulla da secondo portiere. In stagione ha già giocato delle buone fare. Oggi la Fiorentina per vincere punterà anche su di lui. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, KOKORIN DI NUOVO OUT, ALTRI PROBLEMI FISICI: PER ORA HA GIOCATO SOLO 27′