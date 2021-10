CorSport, Kokorin di nuovo out, altri problemi fisici: per ora ha giocato solo 27′

A Venezia Sasha Kokorin non ci sarà, infatti non è nemmeno nella lista convocati di mister Italiano. Sabato il primo giorno in cui il russo non si era allenato, da lì il forfait. Forse dunque tornerà per la sfida contro il Cagliari, altri problemi fisici con cui fare i conti. Dallo scorso gennaio ha giocato solo 91 minuti, in quello attuale 27. Il vice Vlahovic a Venezia sarà Munteanu. Lo scrive il Corriere dello Sport.

