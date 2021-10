La Fiorentina a gennaio è pronta a piazzare un doppio colpo in attacco. Secondo La Nazione oggi in edicola, ci sono diversi nomi sul taccuino dei gigliati. il primo è Belotti del Torino, poi ci sono Berardi e Scamacca del Sassuolo. Non tramonta però la pista che porta a Borja Mayoral in uscita dalla Roma.

