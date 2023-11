Repubblica svela: “Napoli, a meno di miracoli di Mazzarri, Italiano resta l’obiettivo per il futuro”

Mazzarri arriva a Napoli sapendo bene di essere probabilmente un traghettatore, visto che De Laurentiis ha già messo nel suo mirino per l’anno prossimo altri due allenatori: Francesco Farioli (ex vice di De Zerbi e protagonista in Ligue 1 col Nizza) e Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina. Ma Walter ha deciso di giocarsi lo stesso la chance, pure per fare pace con la sua coscienza. «Lasciare la panchina azzurra nel 2013 fu l’errore più grave della mia carriera». All’epoca di milioni Adl gliene aveva offerti 4 e fece di tutto per trattenere il tecnico, che però già si era promesso all’Inter e si congedò scrivendo un’autobiografia dal titolo ambizioso: Il meglio deve ancora venire… . Invece andò male a Milano e furono avare di soddisfazioni anche le tappe successive: Watford, Torino e Cagliari. Una delusione dopo l’altra. Lo scrive Repubblica.