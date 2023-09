Repubblica svela la “nuova” Fiorentina: “Soffre, resiste e segna 2 gol con 2 tiri”

Soffrire, resistere, colpire al momento giusto. La Fiorentina ha il grande merito di aver messo a segno le uniche due vere occasioni costruite. Una per tempo. Prima Quarta e poi Bonaventura stendono l’Udinese e permettono di raggiungere la Juventus in classifica. Grande partenza stagionale per la Fiorentina che con dieci punti in cinque gare ha raggiunto la terza posizione degli inizi migliori della storia viola. Lo scrive Repubblica.

