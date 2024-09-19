Repubblica svela: “È stato Gudmundsson in estate a rifiutare l’Inter, non il contrario”
Nell'Inter sarebbe partito dietro nelle gerarchie, da lì la convinzione di scegliere la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2024 08:59
Repubblica oggi in edicola ha svelato un retroscena di mercato relativo ad Albert Gudmundsson: “È stato lui in estate a rifiutare l'Inter campione d'Italia, non il contrario. L'idea di partire dietro nelle gerarchie ai campioni nerazzurri l'ha portato a scegliere con grande convinzione la Fiorentina dove il ruolo di protagonista è suo di diritto. Logico non veda l'ora di esordire, magari fin dal fischio d'inizio contro la Lazio. Riflessioni in corso”.
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