Repubblica, spunta l’ipotesi Dall’Ara di Bologna per ospitare la Fiorentina ma non è l’unica opzione sul tavolo 

Repubblica si sofferma soprattutto sul tema stadio, che diventa sempre più centrale in vista della prossima stagione. Perché se davvero la società intende alzare l’asticella e puntare prima o poi alla Champions (e il calendario da qui a fine anno vede un solo scontro diretto) ad ora c’è il rebus su dove giocherà la squadra viola.

l dirigente ha fatto i nomi di Empoli, della soluzione interna al Padovani ma anche dell’inedita Bologna. Proprio la possibilità Dall’Ara è interessante secondo il quotidiano: Saputo ha stanziato 12 milioni per sostenere un impianto provvisorio da circa 18.000 posti in vista delle due stagioni dal 2025 al 2027, quando lo stadio principale sarà oggetto di lavori. Sul Padovani molto dipenderà da quanto intende spendere Commisso e se si riuscirà a tirare su uno stadio provvisorio, mentre Empoli non è una pista percorribile.

