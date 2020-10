Repubblica, Iachini, ora spetta a lui “attaccare” l’Europa, per la dirigenza la rosa è forte

Sotto quel cappellino le idee non mancheranno sicuramente. Beppe Iachini è a una svolta e questa, per lui, non è certo una novità. Gran lavoratore al quale adesso spetta il compito più difficile. Portare in alto la squadra e non fallire. Migliorare la classifica della scorsa stagione e chissà, provare a conquistare un posto in Europa. Iachini sulla panchina della Fiorentina ha già superato sé stesso: l’anno scorso ha stabilito la sua media punti più alta e il decimo posto in classifica ha rappresentato il miglior piazzamento della sua carriera.

Dopo il ko con la Sampdoria, qualcuno ha iniziato addirittura a metterlo in discussione tanto che sono rimbalzati i soliti nomi: da Sarri a Spalletti. In realtà Iachini gode di tutta la fiducia del club e soprattutto del presidente Commisso, che ha voluto confermarlo al termine della scorsa stagione con una scelta che ha spiazzato un po’ l’ambiente. Iachini si è meritato la conferma sul campo. Il messaggio è chiaro: la rosa secondo la dirigenza è forte, competitiva, migliorata. Adesso tocca a te, Beppe. Lo riporta Repubblica.

