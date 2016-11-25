Repubblica: Sousa gioca a fare Mou. Lezze non va nemmeno in B

Paulo Sousa? Con le dichiarazioni su Bernardeschi si diverte. E' quanto scrive oggi La Repubblica, evidenziando come Mourinho sia il punto di riferimento, anche dal punto di vista comunicativo, del te...

Paulo Sousa? Con le dichiarazioni su Bernardeschi si diverte. E' quanto scrive oggi La Repubblica, evidenziando come Mourinho sia il punto di riferimento, anche dal punto di vista comunicativo, del tecnico viola. "I media ci cascano - si legge - e lui andrà altrove a guadagnare di più. Berna ieri è stata l'unica nota positiva, forse ispirato dal suo inatteso agente portoghese'. La scelta di Lezzerini non è stata azzeccata: la speranza è che nessun dirigente di B abbia visto la sua prestazione di ieri, perché a gennaio trovargli una sistemazione sarà un problema".