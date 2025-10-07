Repubblica sottolinea: “Commisso ha confermato Pradè, ds contrariato dalla contestazione”

Il momento in casa Fiorentina è delicato, e basta leggere la classifica per capirlo. La Fiorentina vuole uscire da questa crisi tutta assieme. Pioli continua ad essere considerato come l’uomo guida del progetto tecnico. La società ha fatto quadrato al suo interno, con un contatto diretto Viola Park-Stati Uniti, dove Rocco Commisso segue le vicende viola in collegamento. Il presidente ha confermato Daniele Pradè, nonostante le accuse della Curve Fiesole.

Nessuna decisione drastica su Daniele Pradè, si va avanti con questi uomini. Con 92 milioni spesi l’ambiente si aspettava di più, e certi strascichi si sentono, come la mancata cessione di Comuzzo, ed il rinnovo di Dodò. Nonostante tutto il ds viola è convinto di poter svoltare, e che le qualità della squadra ci siano, anche se contrariato dalla contestazione subita. Lo scrive Repubblica.