Repubblica scrive: “Vlahovic, troppi errori commessi da parte di tutti. L’uscita di Commisso lascia perplessi”

Ci sono almeno due aspetti per cui l’uscita di Rocco Commisso ci lascia perplessi. Il primo riguarda Vlahovic, e di conseguenze anche la Fiorentina e le sue prospettive. Aver reso pubblica la rottura tra il club ed il suo giocatore espone Dusan alla rabbia dei tifosi. Vlahovic ha solo 21 anni, è troppo giovane per farsi scivolare addosso il malumore della città. Di certo anche Italiano avrà un problema in più da gestire. Il secondo aspetto invece riguarda il mercato. Sul fatto che Vlahovi vada venduto, nessun dubbio. Ma la vera domanda è un’altra: chi si compra? Quindi a gennaio la Fiorentina tornerà sul mercato. Lo scrive Repubblica.

