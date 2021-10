La Stampa, Vlahovic in estate in partenza: Juve, Inter e Milan in agguato ma attenzione all’Arsenal

Non c’è l’accordo sul rinnovo tra Vlahovic e la Fiorentina, difficile che il serbo resti in viola fino al 2023, scadenza naturale del contratto. In estate verranno valutate le proposte in arrivo. Sicuramente una arriverà dalla Juventus, ma anche dall’Inter se parte Lautaro e dal Milan. All’estero invece c’è l’Arsenal vigile. Lo scrive La Stampa.

