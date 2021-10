CorSport, Vlahovic non rinnova con la Fiorentina, perderà 300.000 euro al mese

Da ora in poi è come se Vlahovic vivesse sempre sul dischetto. Sempre sotto pressione. E dall’altra parte il suo entourage dovrà essere in grado di portare offerte, milioni che possano accontentare la Fiorentina. E questo significhi che da subito il giocatore perderà circa 300.000 euro al mese. Dovrà quindi andar via il prima possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.

