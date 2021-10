Il Corriere dello Sport scrive: “Vlahovic non è ancora un top player come non lo era Chiesa quando andò via”

Così Vlahovic ha deciso: non sarà lui il centravanti del futuro della Fiorentina del domani. lo è solo della Fiorentina di oggi. Vlahovic è fortissimo ma non ancora compiuto, come non lo era Chiesa quando ha lasciato Firenze. Ha tutto per sfondare ma ancora qualcosa da imparare. Non è ancora pronto a prendere il posto di Lewandowski o di Benzema ma è destinato a una grande carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport.

