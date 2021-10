CorSport, Vlahovic, Commisso vuole almeno 75 milioni. Asta? Pronte Juve, Atletico, Tottenham e City

Rocco Commisso ha parlato. E ha parlato chiaro. Vlahovic partirà subito solo nel caso in cui la Fiorentina dovesse riuscire a individuare un sostituto. Poi ci sono tutte quelle condizioni economiche che rendono quest’asta un gioco per poco in Europa. Il prezzo forse non i 100 milioni ventilati in estate ma anche non meno di 75 milioni, è questa la cifra che sarebbe stata fissata per la clausola rescissoria in caso di rinnovo. E poi l’ingaggio non meno di 6 milioni netti a stagione più bonus per quattro cinque anni.

Preferirebbe cedere all’estero Commisso. Tra le pretendenti più agguerrite resta l’Atletico Madrid. In Inghilterra Tottenham e City l’hanno messo nel mirino. Ma non si possono escludere a priori inserimenti del Manchester United o magari del Liverpool. In Germania c’è il Bayern Monaco. In Italia difficile andare troppo lontano dalla Continassa per individuare una reale pretendente a Vlahovic. Operazione fuori portata per Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

