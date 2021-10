CorSport, Vlahovic, la Fiorentina aveva offerto 20 milioni: rilancio a 23 più 5 di commissione e % sulla rivendita

La Fiorentina ha fatto di tutto per Vlahovic. Prima aveva messo sul piatto 16 milioni netti per quattro anni, più due milioni di commissione all’agente. Poi l’ultima è andata oltre. La più ricca, è schizzata in alto, fino alla soglia dei 20 milioni più altri tre al procuratore. L’offerta precedeva un accordo da quattro milioni il primo anno, poi a salire. All’accordo sarebbe stata legata una clausola da 75 milioni dopo una minima resistenza. Complessivamente sono stati richiesti 23 milioni netti fino al 2025 per l’ingaggio, una commissione di 5 milioni oltre al 10% sulla futura rivendita. Qui il patron ha detto stop. Lo scrive il Corriere dello Sport.

