Repubblica scrive: “Vlahovic, rigore rifiutato per proteggere se stesso ma soprattutto la Fiorentina”

Ecco un estratto del commento di Giuseppe Calabrese che quest’oggi troviamo nelle pagine di Repubblica: “Certe partite non è così che devono andare. Tutti si aspettavano la contestazione a Vlahovic e invece a parte qualche fischio il resto è filato liscio. Dusan si è tolto di dosso ansia e tensione, ha ripreso in mano il suo destino e quello della Fiorentina. Sì d’accordo non ha calciato il rigore ma non è stata paura, piuttosto senso di responsabilità. Dal dischetto si può anche sbagliare e se fosse capitato ieri, beh allora le cose sarebbero andare diversamente. Per lui, ma anche per la Fiorentina che avrebbe rischiato di compromettere una partita da vincere a tutti i costi. Per proteggere se stesso ma soprattutto la Fiorentina che aveva bisogno di questi tre punti”.

