Repubblica scrive: “Vlahovic insostituibile, senza di lui la Fiorentina è una squadra zoppa”

Nelle pagine di Repubblica oggi in edicola, troviamo un commento firmato da Giuseppe Calabrese: “Ha ragione Joe Barone, la Fiorentina non è solo Vlahovic. Eppure quel giovane fenomeno vale da scolla metà delle reti viola e senza di lui vincere non è mai facile. Come è successo a Cagliari. Vlahovic è un giocatore insostituibile e senza di lui la Fiorentina è una squadra zoppa, troppo banale. Ma la forza con cui ha strappato il pareggio è la dimostrazione che oltre al talento di Vlahovic c’è un gruppo che ha ancora qualcosa da dire. Anche oltre l’ottimismo di Barone (ci scusi l’ironia di prima ma senza Vlahovic è proprio un’altra squadra…). Quindi prendiamo questo punto e voltiamo pagina. La corsa continua, l’Europa è ancora lì”.

