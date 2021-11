Repubblica scrive: “Commisso resisti, l’unico modo per sognare l’Europa si chiama Vlahovic”

Che peccato perderlo, con Vlahovic il progetto viola avrebbe avuto contorni diversi. Si poteva davvero sognare qualcosa di più grande. Invece dovremo ancora una volta ripartire. E trovare un centravanti non è cosa da poco. Soprattutto a gennaio. Ecco l’errore da non fare è venderlo subito. Non è così. O almeno non è così a gennaio quando le occasioni, quelle vere, sono poche e se hai l’acqua alla gola tutto costa di più. Vlahovic deve rimanere fino a giugno (e magari Commisso può fare un altro tentativo) dare una mano alla Fiorentina a inseguire l’Europa. Italiano ha bisogno di lui. Lo scrive Repubblica.

