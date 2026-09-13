Repubblica riporta: "Mastantuono è innamorato di Firenze, 3 gol per partire alla grande in campionato"

Il talentino argentino ha fatto furore con 3 gol segnati

Una serata da incorniciare e una tripletta che entra diretta negli annali. A chi attendeva una risposta forte da Franco Mastantuono dopo i primi tre incontri di assestamento — accompagnati da perplessità del tutto ingiustificate —, il talento argentino ha risposto al Penzo di Venezia sciorinando l'intero repertorio: classe pura, spessore tecnico e la personalità trascinante che lo scorso anno aveva conquistato persino il Real Madrid. Tre reti, numeri di alta scuola e un impatto totale sulla gara raccontano solo parzialmente una prova monumentale, limpido esempio di ciò che l'ex River può offrire alla Fiorentina, al campionato italiano e al panorama internazionale, come evidenziato da La Repubblica.

Richiamo Albiceleste e primato storico

L'eco dell'impresa lagunare si è diffusa istantaneamente a livello globale, rimbalzando con forza in Spagna — dove la stampa vicina ai Blancos ha salutato con enfasi la prestazione del classe 2007 — e soprattutto in patria. In Argentina, patria solitamente cauta nell'avventurarsi in paragoni illustri, la prodezza di Franco ha spazzato via ogni riserva: grazie ai tre gol realizzati al Venezia, Mastantuono è diventato il più giovane calciatore argentino di sempre a mettere a segno una tripletta nei primi cinque campionati europei, superando icone del calibro di Messi, Higuain, Icardi e Angelillo. In una selezione nazionale alla ricerca di riferimenti per il post-Messi, il suo nome è già in cima ai desideri dei tifosi per il futuro dell'Albiceleste.

Sintonia viola e la benedizione di Batistuta

Il legame con la piazza fiorentina è apparso solido fin dai primi istanti. Le ottime impressioni dei mesi estivi si sono tradotte in una rapida integrazione in città, agevolata anche dall'avallo di José Mourinho, fondamentale nel consigliargli l'approdo in riva all'Arno. A Firenze Mastantuono ha trovato affetto, centrale considerazione e una passione per il pallone identica a quella sudamericana.

Ad accompagnarlo in questo periodo di inserimento c'è stata una guida d'eccezione: Gabriel Omar Batistuta. Seguito alla lettera dai preziosi consigli del Re Leone, il giovane talento ha persino scelto di risiedere nella dimora storicamente abitata dal bomber argentino, posizionata tra il centro storico e Piazzale Michelangelo per respirare a pieno la magia della città. Pur essendo arrivato a Firenze con la formula del prestito secco, Mastantuono — forte del beneplacito di "Bati" e con l'ambizione di raccogliere in prospettiva l'eredità di Messi — ha tutte le carte in regola per conquistare la tifoseria viola e l'intero movimento calcistico italiano.