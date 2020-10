Repubblica, rinnovo Pezzella in standby, l’argentino ha portato solo l’offerta del Milan. Le ultime

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione sulla Repubblica riguardo il rinnovo di German Pezzella. Il capitano ha la stessa situazione contrattuale di Milenkovic, ovvero la scadenza nel giugno 2022 ed ha avuto anche lui una richiesta del Milan ma solo con la formula del prestito. La Fiorentina non poteva certo cederlo a queste condizioni. Prima ancora si era fatto vivo anche il Valencia, che voleva prendere Pezzella per sostituire Garay ma di fronte alla richiesta di 15 milioni si è tirato indietro. Anche il Napoli per un po’ ci ha pensato. Pezzella ha spiegato in un post su Instagram che non ha mai chiesto la cessione e quindi ora vedremo cosa accadrà. Per ora il discorso di un prolungamento del contratto resta in stand by.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA CHIESA-FIORENTINA, ERA STATO TROVATO L’ACCORDO PER IL RINNOVO MA AL MOMENTO DELLA FIRMA SI PRESENTÒ RAMADANI